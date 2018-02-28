На Донетчине непогода добавила спасателям работы (Фото). Новости

За минувшие сутки спасатели 30 раз оказывали помощь водителям, которые попали в снежную ловушку. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, 27 февраля в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Мариуполь неподалеку с. Виноградное военный автомобиль попал в снежный занос. Спасатели с помощью буксировочного троса вытащили военный МАЗ на проезжую часть дороги.

В Мангушском районе на автодороге «Урзуф – Бабах Тарама» спасатели извлекли с помощью буксировочного троса из снежного заноса легковой автомобиль. На автодороге «Мангуш -Портовское спасатели также вытащили легковой автомобиль на расчищенный участок дороги.

В Волновахе спасатели с помощью троса вытащили из снежной ловушки 3 автомобиля. Также вблизи Волновахи на развязке дорог на с. Ивановка и с. Хлебодаровка спасатели вытащили на расчищенный участок дороги легковой автомобиль.

В Славянске спасатели также вытащили автомобиль на расчищенный участок дороги. В Славянском районе на автодороге вблизи с. Рай-Александровка бойцы ГСЧС с помощью буксира вытащили из снежного заноса 2 автомобиля.

На трассе «Мариуполь – Запорожье» в Никольском районе вблизи с. Назаровка спасатели извлекли из снежного заноса на расчищенный участок дороги 9 легковых и 11 грузовых автомобилей.

На автодороге вблизи с. Татьяновка (Славянский р-н) спасатели оказали помощь сотрудникам «скорой помощи». Бойцы ГСЧС вытащили из снежной ловушки машину «скорой» и доставили больного и фельдшера в с. Пришиб.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области