Болезненная штука: С возвращением Донбасса должны работать комиссии правды. Новости

В процессе возвращения неподконтрольного Донбасса под украинскую юрисдикцию и период действия режима переходного правосудия не избежать создания так называемых «комиссий правды». Об этом рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека, политолог Михаил Чаплыга.

«Переходное правосудие подразумевает в том числе и комиссии правды. Это болезненная штука, но это прошло во всех пост-конфликтах во всех странах. Это по-разному может называться, когда представители разных сторон собираются вместе и дают политическую оценку тому, что случилось», – говорит он.

По его словам, необходимо будет определиться, прежде всего, с восстановлением прав собственности. «Нужно понимать, что будет с собственностью, ведь гражданский житель, который потерял кусок дома, дом, квартиру, здоровье – как быть? Кто это все восстановит и компенсирует? Нельзя написать – "за все платит Российская Федерация". Вернее, написать можно, но это просто декларация о том, что Украина отказывается собственным гражданам компенсировать то, что они потеряли», – продолжает Чаплыга.

«А Россия скажет: "Вы тут писать можете все, что угодно". Но есть международные инструменты, и все это нужно обсуждать. Нам нужна концепция переходного правосудия – кого осудят за коллаборационизм и насколько, а кого нет; что есть коллаборационизм, а что нет; какие акты признавать и на основании чего; как будет происходить вообще все это правосудие. Комиссии по собственности, процедуры, восстановление, суды», – рассказывает эксперт.

Он добавил, что в некоторых странах, переживших вооруженный конфликт, комиссии правды действуют по 20 лет после его урегулирования, но все это должно быть закреплено на законодательном уровне: «Все это должно пройти через парламент. Вы представляете, чтобы сейчас это прошло через парламент без криков: "Сдача интересов Родины!"?»

Михаил Чаплыга также сообщил, что с введением миротворческой миссии ООН на неподконтрольный Донбасс будет установлен режим переходного правосудия, через который проходили все страны, где шло урегулирование вооруженного конфликта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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