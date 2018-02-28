Ситуация в пунктах пропуска утром 28 февраля. Новости

Сегодня утром, 28 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 27 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 31,7 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 7030 человек и 915 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7830 человек и 1430 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6615 человек и 1215 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3740 человек и 795 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 6495 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 40/70;

КПВВ «Марьинка» – 60/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 5/5;

КПВВ «Гнутово» – 50/30.

Напомним, с 1 марта 2018 года КПВВ на линии разграничения переходят на весенний график работы. Контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30. Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Оксана: «6:23. Льготная машин на 20, общая машин 60 в сторону Курахово на 6 утра».

КПВВ «Новотроицкое»:

Катерина: «7:46. В Еленовке в сторону Украины машин 80 и льготы примерно 30».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:

в пунктах пропуска «Красный партизан» и «Должанский» транспорта не было;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 9 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.

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