В «ДНР» и «ЛНР» используют украинские законопроекты как страшилки, – политолог. Новости

В Украине регистрируют законопроекты, которые еще дальше отдаляют возможность возвращения неподконтрольного Донбасса, что играет на руку представителям «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека, политолог Михаил Чаплыга.

«Когда в парламенте регистрируются законы о том, что все, кто "там", – все враги народа: пожарник, учитель, совбес – все коллаборанты, всех за решетку. Это накладывается на те страшилки, которые применяет "руководство" "ДНР/ЛНР". Они пугают местных и говорят: "Даже не думайте о возвращении в Украину, вас всех посадят, расстреляют и убьют. Вот видите – даже законы пишут"», – говорит он.

«И это накладывается на людей. А мы теряем лояльность умов тех людей. Ведь воевать не за территории надо, а за умы и сердца людей. Это же наши граждане», – считает Чаплыга.

Политолог также рассказал, что с введением миротворческой миссии ООН на неподконтрольный Донбасс будет установлен режим переходного правосудия, через который проходили все страны, где шло урегулирование вооруженного конфликта. Кроме того, в период переходного правосудия на Донбассе будут работать комиссии правды.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрированы три законопроекта по теме коллаборационизма*. Так, 9 марта 2017 года был зарегистрирован первый законопроект № 6170 « О запрете коллаборационизма» (инициатор – народный депутат Игорь Лапин).

20 декабря группой народных депутатов (среди которых и Игорь Лапин) был зарегистрирован проект закона № 7425 «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», который определяет основную терминологию относительно сотрудничества с врагом и выделяет 9 основных направлений ограничений прав для лиц, причастных к коллаборационизму. Правозащитники обеспокоены, что данный законопроект может превратиться в карательный инструмент, и никак не будет способствовать реинтеграции Донбасса. Общественники считают, что законопроект № 7425 разжигает межрегиональную рознь.

28 декабря 2017 года свой законопроект подала народный депутат Наталья Веселова. Законопроект №7425-1 «Об установлении справедливости и наказания виновных в военных преступлениях по событиям на территории Донецкой и Луганской областей» предполагает полную амнистию всех, кто не связан с военными преступлениями на Донбассе.

*Коллаборационизм (фр. collaboration – «сотрудничество») – осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с оккупантами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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