МККК оказывает помощь населению по обе стороны линии соприкосновения. Новости

Международный Комитет Красного Креста продолжает оказывать помощь населению по обе стороны линии соприкосновения. Об этом говорится в дайджесте МККК.

В частности, в январе 2018 года:

более 20 тыс. человек получили продуктовые наборы (весом по 17 кг) с гречкой, рисом, макаронами, мукой, подсолнечным маслом, сахаром, консервированной говядиной и сардинами, чаем и дрожжами;

более 20 тыс. человек получили основные средства гигиены, в том числе мыло, стиральный порошок, шампунь;

1 тыс. домохозяйств получили по 3 тыс. тонн угля;

62 домохозяйства получили теплицы;

638 пар обуви переданы детям в реабилитационных центрах и интернатах;

285 человек на подконтрольный правительству территории получили денежную помощь для восстановления поголовья скота и выращивания сельскохозяйственных культур;

более 4,6 тыс. домохозяйств в 25 населенных пунктах в декабре и январе получили денежную помощь для улучшения условий проживания в зимний период;

более 1,6 тыс. лиц на подконтрольной правительству территории получили ежемесячную денежную помощь для обеспечения своих базовых потребностей.

МККК оказывает помощь и в сфере здравоохранения:

21 больница по обе стороны от линии соприкосновения получила необходимые медицинские материалы (перевязочные материалы, антибиотики, внутривенные жидкости, рентген-материалы и т. д.) для оказания помощи раненым и больным;

7 учреждений первичной медико-санитарной помощи получили препараты для лечения хронических заболеваний.

Кроме того, для работников социальной сферы и здравоохранения проводились тренинги по предоставлению психосоциальной поддержки.

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