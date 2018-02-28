Непростой танец о Донбассе: Экс-посол США о переговорах Волкера и Суркова. Новости

Переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе между специальным представителем США Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым сложные и непредсказуемые. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине в 2003-2006 годах, директор Евразийского центра в составе Атлантического совета Джон Хербст.
«Это танец, и это не совсем простой танец. И последняя встреча, как я это понимаю, была позитивной. Сурков говорил в духе эфемерности, но это третий раунд их переговоров, на втором раунде Сурков так не выступал, и мы пока не знаем, как он выступит в четвертом раунде», – говорит он.
«Последний раунд был позитивным, но что будет в будущем, пока мы не знаем», – добавил Хербст.
Он также прокомментировал заявление Курта Волкера по Украине, сделанное им 27 февраля: «Древние римляне говорили: "Хочешь мира – готовься к войне". Я сказал бы, что это логика выступления Волкера».
«Это значит, что Кремль ведет эту войну, эту агрессию против Украины уже 4 года. Даже в последние месяцы они берут еще понемногу территорию Украины. Чтобы дать Украине возможность лучше справляться с этой агрессией, это входит в американские интересы, и это показывает Кремлю, что они не могут добиться своей цели военным способом. Они должны по-настоящему вести переговоры. То, что мы подкрепляем Украину оружием, поддерживает процесс дипломатии», – объяснил Хербст.
Директор Евразийского центра в составе Атлантического совета Джон Хербст также считает, что невыполнение Россией Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе дает повод Америке и странам Евросоюза вводить против РФ новые санкции, и это то, что может заставить Кремль уйти из Донбасса.
Как сообщалось ранее, по мнению экспертов, специальный представитель США Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков нашли консенсус в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, но этот план крайне невыгоден украинским политикам.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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