Судьям, которые присоединились к «ЛНР», объявлено о подозрении, – СБУ. Новости

В Луганской области по материалам Службы безопасности Украины объявлено о подозрении четырем судьям, которые присоединились к «ЛНР». Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители установили, что четверо украинских судей, находясь в рядах террористов, выполняли функции "судебных органов". Оперативники спецслужбы задокументировали факты осуществления злоумышленниками функции "правосудия" от имени так называемой "ЛНР"», – сообщили в пресс-центре.

По материалам СБУ фигурантам дела заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

В пресс-центре также сообщили, что всего в Луганской области за период проведения антитеррористической операции объявлено о подозрении в участии в деятельности «ЛНР» 11-ти представителям судебной власти.

«К этим злоумышленникам будет применена процедура заочного осуждения», – добавили в СБУ.