Жебривский о Травневом и Гладосово: Главная проблема – угроза невыплаты пенсий (Фото). Новости

Дорога к Травневому и Гладосово (Донецкая обл.) разбита, а восстановлению пока мешают погодные условия. Но главное – существует опасность, что местные пенсионеры останутся без выплат. Об этом сегодня, 28 февраля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Проинспектировал дорогу от Семигорья к Травневому и Гладосово, которую начали насыпать, как только эти населенные пункты вернулись под контроль украинской власти. Уже вывезли туда 7 тыс. 700 тонн шлака, но погодные условия не позволяли его хорошо утрамбовать. Поэтому остается завезти на дорогу около 1 тыс. тонн мелкого шлака, и хорошо его утрамбовать, чтобы можно было пустить рейсовый автобус», – написал Жебривский.

Также он рассказал об угрозе невыплаты пенсий. «Главная проблема – угроза невыплаты пенсий, поскольку МВД не включило эти населенные пункты в число контролируемых украинской властью. Работники Пенсионного фонда и соцслужб приложили значительные усилия, чтобы восстановить систему пенсионного и социального обеспечения жителей этих поселков, и люди уже в полной мере получали свои деньги. А с 1 марта из-за досадного недоразумения со списком контролируемых населенных пунктов этот процесс может быть приостановлен», – сообщил губернатор.

«Отправил своего заместителя в Киев, чтобы как можно быстрее решить эту проблему. Уже в марте люди должны получить свои деньги», – добавил он.

Во время визита губернатора в поселке Травневое поднимался вопрос восстановления поврежденного жилья, оказания гуманитарной помощи, налаживания медицинского обслуживания. «Дал соответствующие поручения районной и местной власти. Через несколько дней снова приеду в Травневое – проконтролирую, как они выполнены», – отметил Жебривский.

Напомним, отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины улучшили тактическое положение, заняв два села – Гладосово и Травневое – на луганском направлении. В СЦКК заявили, что не продвигались далее разрешенных Минскими соглашениями линий. «ДНР» расценивает действия украинских военных в районе Горловки и Донецкой фильтровальной станции как отказ от Минских соглашений. В Генштабе ВСУ заявили, что населенные пункты Травневое и Гладосово «никто не освобождал», так как они и так располагались на подконтрольной Украине территории, а границы «серой зоны» нигде не оговорены. В «ДНР» заявили, что ВСУ занимают дома в Гладосово и задерживают жителей, в «республике» же готовы расселять выехавших людей в общежитиях Горловки.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины уточнил обновленный перечень неподконтрольных населенных пунктов в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

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