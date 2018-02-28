В «ДНР» появился «Интертелеком», – соцсети. Новости

В городах неподконтрольной Донетчины появилась связь «Интертелеком», также у людей, пользующихся услугами данного оператора, снова появился доступ в интернет. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщают пользователи социальных сетей.

По состоянию на 7 утра 28 февраля – появился интернет:

Mac: «Очень странно, но на модеме инет есть. На телефоне нет сети! Торез (после переименования: Чистяково – ред.)»;

Денис: «Роутер работает, инет хороший»;

Андрей: «Харцызск – 3G есть, но пропадает периодически»;

Ваня: «Интернет работает»;

Иришка: «Кировский район (Донецк), шкала связи полная, но связи нет, а интернет мобильный работает. Это как может быть так?».

Позже в Донецке, Макеевке и других городах появилась и мобильная связь:

Сергей (Донецк): «Заработало, но дозвониться проблемно»;

Андрей (Донецк): «Заработал»;

Oksana: «Урра! Заработало! Выдыхаем...»;

Ольга: «Ура, есть связь!»;

Александр: «Макеевка – связь появилась»;

Алексей: «Да, в Макеевке связь есть»;

Леонид: «Работает и голосовая, и инет, Ворошиловский р-н (Донецк)»;

Павел: «В Енакиево не было, но уже есть»;

Светлана: «Бакины (Донецк) – связь уже есть».

При этом дозвониться пока еще могут не все:

Ольга: «Донецк, Ленинский район, антенна пустая, не могу звонить»;

Магазин: «Енакиево, пр. Ленина, антенна то есть – то нет, но не звонит»;

Zoran: «В Шахтерске интернет периодически есть, а связи нет».

Напомним, 27 февраля на временно неподконтрольной территории Донецкой области наблюдались перебои со связью мобильного оператора «Интертелеком».

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