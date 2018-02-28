В «ДНР» из-за снежных заносов и непогоды перекрыли ряд автодорог. Новости

В «Донецкой народной республике» сегодня, 28 февраля, в связи с погодными условиями временно запрещено движение транспортных средств на ряде автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба «министерства транспорта ДНР».

Перекрыто движение транспорта на следующих участках автомобильных дорог:

С051732 Никишино – Рассыпное, км 0+000 – км 18+400, с перенаправлением транспортных потоков по автомобильным дорогам Н-21 Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк, Т-05-17 Енакиево – Шахтерск – Амвросиевка;

Т-05-10 Снежное – Мариновка – (на Куйбышево), км 1+500 – км 17+944, Т-05-22 от а.д. /Н-21/ - подъезд к Саур Могиле, км 6+784 – км 15+844, С051716 от /Т-05-17 – Терновое – Петровское, км 0+000 – км 13+500, С051730 от /Н-21/ – Мануйловка – Дмитровка, км 0+000 – км 29+400, с перенаправлением транспортных потоков по автомобильным дорогам Н-21 Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк, Т-05-07 Донецк – Харцызск – Амвросиевка – КПП «Успенка»;

Т-05-19 Амвросиевка – Тельманово – Мариуполь, км 5+000 – км 7+500, км 10+000 – км 12+000, км 44+100 – км 45+610, км 78+960 – км 112+275, с перенаправлением транспортных потоков по автомобильным дорогам Т-05-07 Донецк – Харцызск – Амвросиевка – КПП «Успенка», Т-05-08 Донецк – Новоазовск – Седово, Т-05-09 Великая Новоселовка – Амвросиевка.

Отмечается, что дороги будут перекрыты «до особого распоряжения».