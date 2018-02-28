Год без «Арены Милосердия». Новости

Ровно год назад, 28 февраля, была заблокирована работа не только логистического центра Гуманитарного штаба Рината Ахметова на «Донбасс Арене», но и всех пунктов выдачи гуманитарной помощи в Донецке и области. Позже была запрещена деятельность Штаба на всей неконтролируемой территории. Из-за этого около 500 тыс. наших граждан не могут получить крайне важную помощь. А ведь им она необходима. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба Штаба.

До лета 2014 года «Донбасс Арена» была спортивно-развлекательным центром, гордо неся звание самого красивого стадиона Европы, а с началом военных действий все, что там происходило, обрело новые смыслы. На стадионе организовали главный логистический центр гуманитарной миссии, в городе его назвали «Арена Милосердия». Там трудились волонтеры, в непрерывном режиме они доставляли и расфасовывали по пакетам продукты. На «Донбасс Арену» стекались десятки тысяч мирных жителей, которым эти продуктовые наборы были жизненно необходимы.

На первом месте в деятельности Штаба всегда была безопасность как благополучателей, так и самих волонтеров. Поэтому работа на «Донбасс Арене» с первых дней была выстроена максимально качественно и системно.

«Волонтеры, работающие днем и ночью, понимали, насколько важна поддержка для тех, кто оказался на грани выживания. Дончане признавались, что лишь такая помощь помогает им выжить. Это вдохновляло и стимулировало работу – чтобы как можно больше людей не остались один на один с бедой. Когда работу заблокировали, наша горячая линия стала действительно горячей от количества звонков. Люди, которым больше неоткуда было ждать помощи, не понимали, как они смогут справляться с трудностями самостоятельно», – рассказывает руководитель горячей линии Гуманитарного штаба Игорь Хаджинов.

О тех драматичных для донецких жителей событиях многие не могут вспоминать без слез.

«Я помню день 28 февраля, когда запретили выдавать гуманитарную помощь. Мне позвонила подруга, плакала навзрыд. У меня талончик на получение помощи был на 5 марта, но я сразу поняла, что ничего не получу. Вместе с другими я несколько дней подряд приходила к "Донбасс Арене", мы надеялись: вдруг снова будут выдавать продукты. Но оттуда ушли все люди, волонтеры, которых мы уже очень хорошо знали, они были как родные нам», – говорит жительница Донецка, пенсионерка Ирина Покаленко.

Сегодня около полумиллиона стариков, инвалидов, детей остались без гуманитарной помощи. Некоторые переходят линию разграничения и на подконтрольной Украине территории получают лекарства и продукты. Но такая возможность, конечно, есть не у всех. Поэтому люди надеются, что помощь к ним еще придет…