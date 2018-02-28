Для Мариуполя купят более 60 новых троллейбусов. Новости

Европейский банк регионального развития готов инвестировать в инфраструктуру Мариуполя (Донецкая обл.). Об этом заявили управляющий директор Европейского банка регионального развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж и старший банкир ЕБРР, руководитель сектора инфраструктуры в Украине Марк Магалецкий.

В частности, благодаря сотрудничеству с международными партнерами в скором времени существенно пополнится троллейбусный парк.

Краткосрочный приоритет ЕБРР – закупка более 60 новых троллейбусов для Мариуполя за 15 млн евро, из которых 10 млн – средства банка, 3 млн – гранты Восточноевропейского фонда энергоэффективности и окружающей среды, еще 2 млн выделит Фонд чистых технологий. «Рассчитываем, что в следующем году этот транспорт в Мариуполе будет, плюс необходимое ремонтно-диагностическое оборудование. Мы будем вести более широкий стратегический диалог с мэром и его командой о реализации других проектов. В то же время важно поддерживать развитие малого и среднего бизнеса», – отметил Франсис Малиж.

Как отметил директор городского Департамента транспорта и связи Василий Клат, за 2016-2017 годы подвижной состав транспортного управления увеличился на 93 единицы, на городских остановках установлены 26 электронных табло, в перспективе установка еще такого же количества. Кроме того, в планах – реконструкция депо №4, где появится моечный комплекс.

Напомним, 27 февраля Мариуполь с рабочим визитом посетили Франсис Малиж и Марк Магалецкий.

По материалам: Ильичевец.город

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