Дети просто не будут ходить: В Горняке хотят закрыть 2 школы. Новости

В Горняке, расположенном в 40 км от Донецка (Селидовский район, Донецкая обл.) хотят закрыть 2 школы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 февраля, в ходе брифинга в Верховной Раде рассказала местная жительница, учитель математики школы №19 Виктория Пащенко.

«Хотят закрыть не одну, а даже две школы. Куда же мы денем наших детей? Нужно обращать внимание на специфику нашего города. 3 школы расположены на большом расстоянии друг от друга. Городского транспорта у нас нет», – рассказала Виктория Пащенко.

По ее словам, решение об оптимизации было принято из-за нехватки средств в бюджете. Пащенко уточнила, что местный бюджет наполняется преимущественно за счет шахтерских зарплат.

При этом более 50% школьников – из социально незащищенных категорий. «Эти дети просто не будут ходить в отдаленные школы», – считает учитель.

Ранее сообщалось, что на Донетчине просят не закрывать одну из школ.

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