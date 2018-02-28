В «ЛНР» не могут запустить Стахановский завод ферросплавов. Новости

Стахановский завод ферросплавов готов к запуску, но пока не обеспечен стабильным электроснабжением. Об этом в эфире одного из «республиканских» телеканалов заявил «министр промышленности ЛНР» Дмитрий Божич.

«По Стахановскому заводу ферросплавов еще осенью были проведены все необходимые работы для запуска одной печи, восстановлена ее работа. На сегодня ведется работа энергетиками по подключению второй линии, чтобы было обеспечено [электроэнергией] стабильно предприятие», – сказал он.

«Как только будут завершены работы, предприятие сможет запустить одну электропечь в производство и по ферросилицию. На сегодня уже определены покупатели этой продукции, как в республике, так и за пределами», – заявил Божич.

В конце 2017 года «глава ЛНР» Леонид Пасечник утверждал, что в «республике» готовятся запустить несколько промышленных предприятий, среди которых Алчевский металлургический комбинат и Стахановский ферросплавный завод. В декабре 2017 года на Алчевском металлургическом комбинате запустили доменную печь №5, а в этом году заявили, что выплавили на предприятии более 16 тыс. тонн чугуна.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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