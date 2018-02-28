Курц озвучил позицию Австрии по Украине и санкциям в отношении РФ. Новости

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает неприемлемой ситуацию на Донбассе. Об этом Курц заявил в интервью российскому «Интерфаксу».

Курц отметил, что Австрия обеспокоена «напряженными отношениями между Востоком и Западом» и мир в Европе, по его мнению, возможен только с Россией.

«Мы очень обеспокоены высоким уровнем напряженности в отношениях между Востоком и Западом. Как нейтральное государство, Австрия неизменно выступает в качестве строителя мостов между Востоком и Западом и страной, которая предоставляет площадки для диалога, как показали переговоры по Ирану и Сирии. Австрия, таким образом, будет стараться продвигать открытый и конструктивный диалог как основу для поиска совместных ответов на стоящие перед нами вызовы. Восстановление доверия также было приоритетом австрийского председательства в ОБСЕ в прошлом году. Таким образом, моя встреча с президентом Владимиром Путиным, в первую очередь, направлена на обсуждение того, как мы можем восстановить доверие. Мы также обсудим такие вопросы, как отношения между Россией и ЕС в целом, конфликт в Украине и вокруг нее, а также ситуацию в Сирии. Я убежден, что долгосрочный мир в Европе возможен только с Россией, а не против России», – заявил Курц.

Курц также отметил, что во время визита на Донбасс в прошлом году увидел неприемлемую гуманитарную ситуацию и ситуацию с насилием.

«Во время моего первого визита в качестве председателя ОБСЕ на восток Украины в январе прошлого года, я увидел там неприемлемую гуманитарную ситуацию. Мы должны улучшить условия жизни местного населения, особенно на линии соприкосновения. Для этого крайне важным является доступ гуманитарных организаций. Неприемлемым является и наблюдаемый уровень насилия там. По-прежнему очень важно, чтобы все стороны полностью соблюдали Минские соглашения и строго соблюдали режим прекращения огня, приверженность которому они неоднократно подтверждали. С этой точки зрения, мониторинговая миссия ОБСЕ играет важную роль в деле наблюдения за режимом прекращения огня и избежания дальнейшей эскалации конфликта. Отрадно, что в ходе нашего председательства (в ОБСЕ, – ред.) мы смогли достичь соглашения по расширению присутствия миссии, увеличив таким образом охват и точность наблюдения. Более того, ОБСЕ и ее Трехсторонняя контактная группа продемонстрировала свою важнейшую посредническую роль в переговорах о прекращении огня», – отметил канцлер Австрии.

Вместе с тем, Курц подчеркнул, что Австрия поддерживает санкции против России, которые могут быть отменены только после выполнения ею Минских соглашений.

«Россия – важный сосед для Европейского союза. И развитие диалога между Россией и ЕС по различным вопросам, начиная от внешней политики и заканчивая правами человека и гражданским обществом, является нашим общим интересом. В этой связи важно отметить встречи между верховным представителем ЕС Федерикой Могерини и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Несмотря на то, что мы поддерживаем санкции ЕС в отношении России, мы хотим оказать помощь в поиске мирного решения кризиса в Украине и вокруг нее посредством выполнения Минских соглашений. В этой связи, нам необходимо создать положительные стимулы, как предлагал бывший глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Если мы увидим существенный прогресс в выполнении Минских соглашений, то рассмотрим возможность снятия некоторых санкций ЕС», – сказал Курц.