«Сохранить лицо»: США ищет прикрытие для Путина при уходе России из Донбасса. Новости

Переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе между специальным представителем США Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым подразумевают поиск компромисса в «сохранении лица» Владимира Путина, когда он примет решение вывести российские войска из Украины. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине в 2003-2006 годах, директор Евразийского центра в составе Атлантического совета Джон Хербст.

«Речь идет о том, когда Путин вернет домой своих солдат из Донбасса и прекратит агрессию против Украины. Сейчас идет переговорный процесс. Через этот процесс, если Кремль решит уйти из Донбасса, мы стараемся найти прикрытие для этого выхода. Я думаю, что миротворцы могут служить именно таким прикрытием. Но мы посмотрим», – говорит он.

«Нужно понять, что война на Донбассе – это война Кремля против украинского народа. Если вы понимаете это так, вы понимаете, что Кремль никак не может победить в этой войне. Это не война российского народа, россияне не хотят воевать с Украиной – вот почему Путин скрывает участие своих солдат в этой войне. Но украинский народ понимает, что это агрессия против него и поддерживает власть здесь в борьбе с этой агрессией», – сказал Хербст.

Дипломат также сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе между специальным представителем США Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым сложные и непредсказуемые. Кроме того, Джон Хербст считает, что невыполнение Россией Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе дает повод Америке и странам Евросоюза вводить против РФ новые санкции, и это то, что может заставить Кремль уйти из Донбасса.

Как сообщалось ранее, по мнению экспертов, специальный представитель США Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков нашли консенсус в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, но этот план крайне невыгоден украинским политикам.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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