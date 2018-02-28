«Сохранить лицо»: США ищет прикрытие для Путина при уходе России из Донбасса. Новости

Переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе между специальным представителем США Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым подразумевают поиск компромисса в «сохранении лица» Владимира Путина, когда он примет решение вывести российские войска из Украины. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине в 2003-2006 годах, директор Евразийского центра в составе Атлантического совета Джон Хербст.
«Речь идет о том, когда Путин вернет домой своих солдат из Донбасса и прекратит агрессию против Украины. Сейчас идет переговорный процесс. Через этот процесс, если Кремль решит уйти из Донбасса, мы стараемся найти прикрытие для этого выхода. Я думаю, что миротворцы могут служить именно таким прикрытием. Но мы посмотрим», – говорит он.
«Нужно понять, что война на Донбассе – это война Кремля против украинского народа. Если вы понимаете это так, вы понимаете, что Кремль никак не может победить в этой войне. Это не война российского народа, россияне не хотят воевать с Украиной – вот почему Путин скрывает участие своих солдат в этой войне. Но украинский народ понимает, что это агрессия против него и поддерживает власть здесь в борьбе с этой агрессией», – сказал Хербст.
Дипломат также сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе между специальным представителем США Куртом Волкером и помощником президента России Владиславом Сурковым сложные и непредсказуемые. Кроме того, Джон Хербст считает, что невыполнение Россией Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе дает повод Америке и странам Евросоюза вводить против РФ новые санкции, и это то, что может заставить Кремль уйти из Донбасса.
Как сообщалось ранее, по мнению экспертов, специальный представитель США Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков нашли консенсус в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, но этот план крайне невыгоден украинским политикам.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
Читайте также:
- Непростой танец о Донбассе: Экс-посол США о переговорах Волкера и Суркова
- В Минских соглашениях есть то, что заставит Россию уйти из Донбасса, – экс-посол США
- У Волкера и Суркова есть «дорожная карта» по Донбассу, – политолог
- Волкер сделал важное заявление по Украине
- В США назвали преимущества Украины перед Россией в конфликте на Донбассе
- Мы увидим еще санкции: В США считают, что одного «Минска-2» недостаточно
- Выступая против «Минска-2», в Украине играют с безопасностью страны, – экс-посол США
- Американский дипломат рассказал о назначении Волкера представителем США по Донбассу
- Украина бы завоевала Донбасс, если бы не поддержка российской армии, – экс-посол США
- Гибридная война и надежда на санкции: Марчук о перспективах минского процесса
- Соберут Порошенко, Захарченко и Пасечника: Еще один сценарий для Донбасса
- Не исключая «большую войну»: Пять сценариев от России по Донбассу
- Украинская неопределенность: Почему конфликт на Донбассе идет к заморозке
- Ни войны, ни мира: Прогноз экспертов по Донбассу на 2018 год
- Миротворцы получат доступ к границе: В России напомнили свои условия по Донбассу
- Война на Донбассе: четыре международные модели урегулирования конфликта
Комментарии