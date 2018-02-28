В Донецкой области во время пожара погибла женщина. Новости

В с. Старомлиновка (Великоновоселковский р-н, Донецкая обл.) на пожаре погибла пожилая женщина. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В пресс-службе рассказали, что сообщение о пожаре поступило на телефон Службы спасения «101» сегодня в 10:28. По указанному в сообщении адресу немедленно выехали пожарные. Пожар был ликвидирован до приезда спасателей.

Во время разведки на полу в доме огнеборцы обнаружили тело женщины 1929 года рождения без признаков жизни.

Причина возникновения пожара устанавливается.