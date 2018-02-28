Для возвращения Донбасса нужны не только законы, но и их исполнители, – экс-глава внешней разведки. Новости

Для возвращения под контроль Украины всей территории Донбасса нужны не только законы, но и их исполнители, а также конкретный план действий, внедряемый на самых высоких уровнях. Об этом в эфире телеканала «Zik» рассказал глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

«Никакие законы, включая закон о нацбезопасности, вопрос на востоке Украины не решат. Законами никогда не решишь проблему войны, а сегодня – война на востоке. Для этого нужны мощные действия с нашей стороны, как это сделать. И, когда мы имеем такую сложную ситуацию, что даже Минский процесс дискредитирован, фактически нет эффективных рычагов влияния, нужна консолидации сильных стран – говорит он.

«Законы, которые мы принимали, как закон, условно называемый "о реинтеграции Донбасса", ничего не решают. Сам закон – это только нормативный акт. Нужна конкретная программа действий и самое главное – исполнители, которые это сделают на уровне и руководства страны, и силовых, и дипломатических ведомств, и других структур, которые обеспечат этот процесс», – считает Маломуж.

Он добавил, что при отсутствии эффективной работы исполнительной власти прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе не будет еще долгие годы, «потому что кадры этого не обеспечат».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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