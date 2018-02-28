На Донетчине будут судить мужчину, который «минировал» здание горсовета. Новости

От двух до шести лет заключения грозит 34-летнему жителю Покровска (Донецкая обл.), который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделал ложное сообщение о подготовке взрыва. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По информации прокуратуры, в январе текущего года в колл-центр Главного управления Национальной полиции в Донецкой области позвонил мужчина и сообщил оператору о минировании административного здания Покровского городского совета.

«В результате умышленных преступных действий мужчины сотрудники городского совета и полиции были вынуждены покинуть свои рабочие места и прекратить выполнение своих служебных обязанностей», – отметили в пресс-службе.

Действия мужчины квалифицированы по 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время под процессуальным руководством Красноармейской местной прокуратуры завершено досудебное расследование уголовного производства и обвинительный акт направлен в суд.