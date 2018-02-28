ДРГ шпильки подпиливают: В Донецке у автобуса отвалилось колесо (Фото). Новости

В неподконтрольном Донецке в районе «Донбасс Арены» у автобуса 70-го маршрута на ходу отвалилось колесо. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщают пользователи соцсетей.

«Ничего необычного, просто в очередной раз у 70-го маршрута сегодня утром на ходу отвалилось колесо (проспект Мира, напротив "Донбасс Арены")», – пишет автор поста в одном из донецких пабликов.

Жители Донецка отмечают, что это уже не в первый раз. Большинство дончан отнеслись к происшествию с иронией:

Дима: «Я видел, как он один раз подкручивал его на Крытом рынке»;

Артур: «Мелочи жизни»;

Вячеслав: «Ерунда, прикрутят снова»;

Карим: «Он боком вальнуть хотел»;

Олег: «Подумаешь – ведь всего одно»;

Сергей: «Проклятый маршрут»;

Александр: «ДРГ шпильки подпиливают».

Нашлись и сочувствующие водителю:

Александра: «С кем не бывает...»;

Елена: «А еще больше "лежачих полицейских" нужно... Город как стиральная доска стал, неудивительно, что транспорт разваливается».

Виктория: «А типа, кроме этого маршрута, больше ни у какого автомобиля такого не случается»;

Макс: «И? А, ну да, только здесь такое бывает. Уверен, другие города в шоке»;

Татьяна: «Никто хоть не пострадал?».

Напомним, в ноябре 2017 года в Донецке у автобуса 70-го маршрута на ходу отвалилась задняя ось с колесами.

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