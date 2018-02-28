Полиция Славянска установила водителя, сбившего двух пешеходов (Фото). Новости

Полицейские Славянска установили водителя, сбившего двух пешеходов и скрывшегося с места ДТП. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Сотрудники группы реагирования патрульной полиции в ходе розыска виновника аварии опросили более 100 граждан и проверили более 50 автовладельцев. «Под подозрение попали сразу несколько транспортных средств. Полицейские проверили каждый автомобиль и их владельцев. После тщательной проверки был установлен виновник ДТП. Им оказался 42-летний житель Краматорска. Его автомобиль имел характерные механические повреждения», – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, 24 февраля водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии. В ДТП пострадали 27-летняя жительница поселка Сергеевка и ее 32-летний односельчанин. Мужчина в состоянии комы находится в больнице, состояние женщины медики оценивают, как средней тяжести.

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