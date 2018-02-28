Мариуполь планирует войти в ТОП-5 самых безопасных городов Украины. Новости

Сегодня, 28 февраля, в Мариуполе (Донецкая обл.) депутаты на очередной сессии приняли целевую программу «Безопасный город» на 2018-2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Она предусматривает установку видеокамер, оснащение учреждений образования «тревожными кнопками», реконструкцию системы оповещения населения и создание необходимых условий для силового блока, обеспечивающие оборону Мариуполя.

По словам начальника управления по вопросам безопасности, противодействия коррупции, оборонно-мобилизационной работы горсовета Григория Березуна, реализация программ «Правопорядок», «Безопасный город» и «Антитеррор» при эффективной работе силового блока уже дала положительные результаты. Как результат – Мариуполь вошел в десятку самых безопасных городов Украины.

Реализованные программы легли в основу для разработки проекта комплексной целевой программы «Безопасный город» на 2018-2022 годы. Она содержит 4 ключевых направления: повышения уровня правопорядка в городе, обороноспособности, противодействия терроризму, а также гражданской обороны города.

Так, установят 450 камер видеонаблюдения на основных перекрестках города, в местах проведения массовых мероприятий, в парках и скверах. «В 2018 году запланировано установка 62 интеллектуальных и 35 обзорных камер на 40 основных перекрестках города, а также в Театральном сквере и сквере "Лукоморье". До конца 2018 года планируется оборудовать все школьные учреждения видеокамерами. Предусмотрено оснащение ими и детских садов. А также в жилых домах и на придомовой территории на условиях софинансирования в рамках проекта "Безопасное домовладение", и установка видеокамер, регистраторов в коммунальном транспорте», – пояснил Березун.

Также планируется провести реконструкцию системы оповещения населения с установкой нового оборудования.

«Мы, как громада, поддерживали и будем поддерживать весь силовой блок, который сегодня представлен в Мариуполе. Мы хотим усиливать позицию безопасности и ставим перед собой цель входить в ТОП-5 самых безопасных городов Украины», – сообщил Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.

Читайте также: