Из «ДНР» не доехало 120 флаконов духов. Новости

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда «Майорск» пресечена попытка перевозки 120 флаконов духов. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Донецкой области.

«На линии разграничения сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ ГФС в Донецкой области (спецподразделение "Фантом") совместно с пограничниками задержали автомобиль, в котором правонарушитель скрыл духи, чтобы перевезти их на подконтрольную территорию», – говорится в сообщении.

Во время углубленного осмотра автомобиля гражданина Украины «Mercedes Vito» был обнаружен тайник, в котором находилось 120 флаконов духов торговой марки «Ваrgеllo». Ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей превышает 40 тыс. грн.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение Порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции).

Собранные материалы направлены в суд для принятия законного решения. Правонарушителю угрожают административные санкции.

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