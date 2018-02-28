Ситуация в пунктах пропуска днем 28 февраля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 28 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Наталья: «10:52. Дороги со стороны Украины: переметов нет, местами заснеженная, но снег тает, а так асфальт почти чистый».

КПВВ «Марьинка»:

Андрей: «14:21. Курахово: пусто туда и обратно, и ДНР пусто».

КПВВ «Новотроицкое»:

Aleks: «10:28. В Еленовке 15 машин в Мариуполь».

КПВВ «Гнутово»:

Алексей: «10:32. В Гнутово на въезд 0 машин в Донецк».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Напомним, с 1 марта 2018 года КПВВ на линии разграничения переходят на весенний график работы. Контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30. Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8:00 до 17:00.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:

в пункте пропуска «Красный партизан» выезда ожидали 7 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было;

в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидали 2 легковых автомобиля, на въезд транспорта не было;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 14 легковых автомобилей и 1 автобус, на въезд транспорта не было.

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