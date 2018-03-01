МККК помогает обеспечить жителей Донбасса питьевой водой. Новости

Международный Комитет Красного Креста продолжает оказывать помощь населению Донбасса по обе стороны линии соприкосновения в части обеспечения питьевой водой. Об этом, как передает корреспондент «Донецких новостей», говорится в дайджесте МККК за январь текущего года.

В частности:

более 4 тыс. жителей Попасной получили постоянный доступ к питьевой воде благодаря открытию 2-х водонапорных башен, установленных вместо одной поврежденной, при поддержке МККК;

815 метров труб, 5 погружных насосов, сварочный генератор переданы основному предприятию по водоснабжению и водоотведению в Донецкой области;

5 населенных пунктов получили материалы для поддержки инфраструктуры водоснабжения – химреагенты для обработки воды, необходимые материалы и оборудование;

100 тонн химреагентов для очистки воды переданы на основной объект по очистке воды в Луганской области.

Также МККК продолжает помогать людям восстанавливать поврежденное обстрелами жилье. В январе более 500 человек в 6-ти населенных пунктах по обе стороны от линии соприкосновения получили инструменты для рабочих бригад и строительные материалы для капитального ремонта поврежденных домов.