МККК помогает обеспечить жителей Донбасса питьевой водой. Новости

МККК помогает обеспечить жителей Донбасса питьевой водой

ДН

01.03.18 07:42dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Международный Комитет Красного Креста продолжает оказывать помощь населению Донбасса по обе стороны линии соприкосновения в части обеспечения питьевой водой. Об этом, как передает корреспондент «Донецких новостей», говорится в дайджесте МККК за январь текущего года.

В частности:

  • более 4 тыс. жителей Попасной получили постоянный доступ к питьевой воде благодаря открытию 2-х водонапорных башен, установленных вместо одной поврежденной, при поддержке МККК;
  • 815 метров труб, 5 погружных насосов, сварочный генератор переданы основному предприятию по водоснабжению и водоотведению в Донецкой области;
  • 5 населенных пунктов получили материалы для поддержки инфраструктуры водоснабжения –  химреагенты для обработки воды, необходимые материалы и оборудование;
  • 100 тонн химреагентов для очистки воды переданы на основной объект по очистке воды в Луганской области.

Также МККК продолжает помогать людям восстанавливать поврежденное обстрелами жилье. В январе более 500 человек в 6-ти населенных пунктах по обе стороны от линии соприкосновения получили инструменты для рабочих бригад и строительные материалы для капитального ремонта поврежденных домов.

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