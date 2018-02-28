Еврокомиссия выделила 24 млн евро гумпомощи для Донбасса. Новости

Европейская комиссия (ЕК) в качестве гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта на востоке Украины выделяет Украине 24 миллиона евро. Соответствующее решение было принято сегодня, 28 февраля, в Брюсселе в рамках заседания Еврокомиссии, передает «УНИАН».
«Европейская комиссия объявляет сегодня о 24 миллионах евро, направленных на гуманитарную помощь для решения потребностей пострадавших от конфликтов людей на востоке Украины», – говорится в сообщении ЕК.
Комиссар по гуманитарной помощи и кризисному менеджменту Христос Стилианидес отметил, что четыре года конфликта привели к «огромному напряжению для гражданского населения на востоке Украины». «Нельзя не заметить, что на пороге Европейского Союза стоит гуманитарный кризис. Наша новая помощь поможет обеспечить такие необходимые питание, здравоохранение и образование для детей», – сказал он.
В сообщении ЕК также говорится, что новое финансирование ЕС поможет решать основные потребности уязвимых групп населения по контактной линии, в том числе, в неподконтрольных украинской власти районах.
Отмечается, что с начала конфликта в 2014 году ЕС выделил более 677 млн евро.
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