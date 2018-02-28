Невероятная вещь, значение которой поймут позже, – Жебривский о новом Центре безопасности (Фото) . Новости

Сегодня, 28 февраля, в Северской объединенной территориальной громаде (Бахмутский о-р-н, Донецкая обл.) торжественно открыли Центр безопасности граждан. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Сегодня открываем Центр безопасности, в этом году обязательно откроем школу. Очень хочу видеть много "куркулей" в Северске, деньги на их поддержку есть. Это означает, что, несмотря на войну, Донетчина развивается. Этот центр безопасности – это невероятная вещь, значение которой все поймут чуть позже. На ребят, которые здесь работают, смотрят как на тех, кто всегда придет и поможет. И, самое главное, благодаря этому центру безопасности, у них есть инструменты для оказания помощи», – сказал председатель ДонОВГА Павел Жебривский.

Как сообщил губернатор, на реконструкцию здания бывшей пожарной части, где сейчас расположен центр, а также на автономное отопление, приобретение мебели, компьютеров, средств связи и оборудования из областного бюджета выделили 6 млн 945 тыс. грн. «В обновленном здании есть все необходимое для эффективной работы и отдыха спасателей, медиков станции скорой помощи и полицейских», – отметил он на свой странице в Facebook.

Также глава области отметил, что Центр безопасности граждан в Северске – уже шестой в области. По его словам, сейчас ведутся работы по созданию еще двух центров. В течение года должно быть открыто шесть подобных зданий в каждой громаде области. Всего к концу 2018 года в области их должно быть 14.

Напомним, 30 января были открыты Центры безопасности граждан в селе Александро-Калиново (Константиновский район, Донецкая обл.) и Николаевской ОТГ.

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