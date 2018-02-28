Жителям Донбасса: Расширен перечень лиц, освобожденных от уплаты судебного сбора. Новости

Закон Украины «О судебном сборе» претерпел изменения. Так, 24 февраля 2018 года вступил в силу Закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» от 18.01.2018 года, которым внесены изменения в ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе». Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

Теперь от уплаты судебного сбора при рассмотрении дела во всех судебных инстанциях освобождаются также:

заявители – по делам по заявлениям об установлении фактов, имеющих юридическое значение, поданных в связи с вооруженной агрессией, вооруженным конфликтом, временной оккупацией территории Украины, чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера, которые привели к вынужденному переселению из временно оккупированных территорий Украины, гибели, ранению, пребыванию в плену, незаконного лишения свободы или похищению, а также нарушения права собственности на движимое и/или недвижимое имущество;

– по делам по заявлениям об установлении фактов, имеющих юридическое значение, поданных в связи с вооруженной агрессией, вооруженным конфликтом, временной оккупацией территории Украины, чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера, которые привели к вынужденному переселению из временно оккупированных территорий Украины, гибели, ранению, пребыванию в плену, незаконного лишения свободы или похищению, а также нарушения права собственности на движимое и/или недвижимое имущество; истцы – по делам по искам к государству-агрессору Российской Федерации о возмещении причиненного имущественного и/или морального вреда в связи с временной оккупацией территории Украины, вооруженной агрессией, вооруженным конфликтам, приведшим к вынужденному переселению из временно оккупированных территорий Украины, гибели, ранению, пребыванию в плену, незаконного лишения свободы или похищению, а также нарушения права собственности на движимое и/или недвижимое имущество.

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