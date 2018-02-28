Житель Луганщины дал взятку полицейскому и попал в тюрьму. Новости

Жителя Луганщины приговорили к 5 годам лишения свободы за предоставление полицейскому неправомерной выгоды. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Кременским отделом Северодонецкой местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении местного жителя по факту совершения им уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение предоставления неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 2 ст. 309 (незаконное приобретение и хранение наркотического средства, совершенные повторно) и ч. 3 ст. 185 (тайное похищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилище)», – сообщили в облпрокуратуре.

Установлено, что местный житель, находясь в помещении Кременского отдела полиции, предложил и предоставил участковому офицеру неправомерную выгоду в сумме 1 тыс. грн за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности за совершение им краж и хранение наркотиков.

В настоящее время Кременским районным судом мужчина признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 369, ч. 2 ст. 309, ч. 3 ст. 185 УК Украины, и приговорен к 5 годам лишения свободы.