Порошенко не исключает возвращение Донбасса военным путем. Новости

Миротворческая миссия ООН должна быть на Донбассе только на приемлемых для Украины условиях, при этом государство оставляет за собой право освобождать свои неподконтрольные территории военным путем. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 февраля, в ходе своей пресс-конференции заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Цена агрессии растет для агрессора благодаря укреплению Вооруженных Сил Украины и продолжения политики санкций против Москвы. Это значительно снижает риск полномасштабной агрессии Российской Федерации по всем азимутам, но хочу подчеркнуть – никак не сводит эту угрозу к нулю», – говорит он.

«Поэтому наша армия должна обеспечить безопасность по всей линии государственной границы. Усиление ее боеспособности останется моим главным приоритетом, как Верховного главнокомандующего ВСУ. Наши вооруженные силы нужно укрепить настолько, чтобы они были не только обороноспособными, но и способными освободить оккупированные территории. Это наше безусловное право, и оно должно быть обеспечено достаточным военным потенциалом», – продолжил Порошенко.

Президент Украины добавил, что в приоритете все же остается мирный путь урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. «Приоритетное, я бы сказал, в настоящее время безальтернативным мы считаем именно мирный политико-дипломатический способ восстановления территориальной целостности. Мы будем придерживаться Минских договоренностей и настойчиво добиваться размещения миротворческой миссии ООН на приемлемых для Украины условиях», – сказал он.

«Миротворцы – важная составляющая восстановления суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. Хочу всем напомнить, что эту инициативу я озвучил в феврале 2015 года. К сожалению, только сейчас она получает поддержку наших международных партнеров», – добавил Порошенко.