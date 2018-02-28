В Донецке на Путиловке «силовики ДНР» устроили маски-шоу. Новости

Сегодня, 28 февраля, в Киевском районе Донецка, в частности, на Путиловке, наблюдалось большое число людей в камуфляжной форме – местных «полицейских и гаишников». Об этом пишут пользователи соцсетей.

«Что на Путиловке происходит? Маски шоу, куча ментов и гайцов по району», – пишут пользователи.

По этом поводу дончане выдвигают следующие версии:

Andre: «Опять что-то национализируют!»;

Anatoly: «Ловят ДРГ»;

Evgeny: «Неуловимое призрачное ДРГ обитает уже три года на просторах Путиловки»;

Alex Dn: «Наверное, те 100 лямов ищут, что чиновники наворовали»;

Дончане также пишут, что подобные ситуации на сегодня стали не редкими: