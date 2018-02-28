В Минске договорились о восстановлении связи Vodafone, – «ДНР». Новости

Результаты заседания экономической подгруппы в Минске дали надежду на восстановление связи Vodafone в «ДНР» в ближайшем будущем. Об этом сегодня, 28 февраля, заявил «председатель народного совета республики» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.
«Ситуация с Vodafone в рамках обсуждения в подгруппе по экономическим вопросам в Минске позволяет говорить о надежде на восстановление связи в обозримом будущем», – утверждает Пушилин.
Он также заявил, что участники Контактной группы смогли заслушать позиции как представителя Vodafone, так и представителя «министерства связи ДНР». Ранее «отсутствие прямого диалога специалистов усложняло процесс восстановления».
Напомним, с 11 января в «ДНР» недоступна связь оператора «Vodafone Украина» (в «ЛНР» связь восстановили 19 января). В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканского» мобильного оператора «Феникс». Однако местный оператор не справляется с потоком абонентов. Поэтому в «ДНР» под «Феникс» начали перенастраивать «национализированные» базовые станции украинского оператора Life, которых насчитывается более 300 на неподконтрольной части Донетчины.
С 13 января в «ДНР» появилась возможность с «Феникса» звонить на номера Vodafone (МТС). После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке, Авдеевке и др. населенных пунктах сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».
«Министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению.
Ранее сообщалось, что представители Vodafone обсудят с Трехсторонней контактной группой связь в Донецке.
Также сообщалось, что в Минске началась встреча Трехсторонней контактной группы.
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