Римма Филь: Год без Арены. Блоги

Банальное «как летит время» вряд ли подходит для описания войны. Здесь дни тянутся, как резиновые, а самое страшное наступает с темнотой. Такие особенности нынешней войны. Целые поселки и районы на передовой, которые даже «серой зоной» сложно назвать. Здесь живут люди. Как живут? Выживают.

Тут остались самые незащищенные, кому некуда ехать, кто не может ехать. Конечно, это старики, многодетные семьи – люди, оказавшиеся в сложной ситуации. Но это живые люди.

Для таких людей всегда была предназначена гуманитарная помощь Рината Ахметова. Она помогала выжить старикам, оказавшимся без заработанной пенсии и матерям без пособия.

О круглосуточной работе Штаба я могу рассказывать тоже круглосуточно. Потому что тема слишком уж наболела. О том, как герои-волонтеры разворачивали работу Гуманитарного штаба на «Донбасс Арене». Как тщательно продумывали каждый шаг, потому что каждый этот шаг во время войны в Донецке – как по минному полю. Одно слово, один поступок, один взгляд...

Я могу вспомнить, как блокировали нашу помощь батальоны. Как шли зимой караваном наши машины под перекрестным огнем. Мы ежедневно боролись за возможность помогать. Знаете, когда человек хочет достичь цели, он ищет путь, когда не хочет – ищет причину. Мы очень хотели помочь. Поэтому ехали под огнем, в жару и холод. И это Желание побеждало безумие, которое творилось вокруг.

А потом, утром 28 февраля, на Арену пришли люди с оружием. Одновременно такие же люди появились в других пунктах на неконтролируемой территории. Выдача помощи была прекращена.

О том, что случилось, мы узнали от получателей помощи – с нашими ребятами не было связи. Все пункты выдачи были одномоментно заблокированы. Сотни тысяч стариков, инвалидов, молодых мам остались без гуманитарной помощи.

На пресс-конференции мы сразу назвали вещи своими именами, рассказали о реальной ситуации. Обратились к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, к Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, к подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе с просьбой экстренно обратить внимание на гуманитарную ситуацию на Донбассе и нарушение прав человека.

Тогда же мы сообщили, что Штаб готов возобновить работу на неподконтрольной территории, как только распределительный центр и пункты выдачи будут разблокированы.

Разблокирования не произошло. Люди были в шоке. От их возмущения «власти» пытались прикрыться жалкими отговорками о качестве продуктов. Но те, кто за время конфликта был получателем помощи, прекрасно понимали, что качество безупречно. И все без исключения международные посетители отмечали четкую, как часы, логистику.

Но, порой, здравый смысл сталкивается с непостижимыми факторами.

Арена так и не открылась, помощь больше не выдавали, а люди из месяца в месяц верили и звонили на горячую линию узнать: когда же. Мы никогда не узнаем, сколько стариков могли бы еще жить, если бы...

Я понимаю, что сытым и благополучным, кто не испытал ужаса войны, беды и безденежья, сложно понять, что значит вовремя не получить пакет с продуктами. И с каждым таким пакетом у людей оставалась Надежда на то, что еще месяц можно будет прожить.

С 28 февраля 2017 года Штаб продолжает работу только на территории, подконтрольной Украине. До сих пор...

Римма Филь, заслуженный журналист Украины