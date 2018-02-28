Луганщина: Спасатели вызволили из снежной ловушки школьный автобус с детьми (Фото). Новости

Сегодня, 28 февраля, в Новоайдарском районе (Луганская обл.) спасатели освободили школьный автобус с детьми из снежного заноса. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.
Так, необходимость по освобождению школьного автобуса из снежного заноса на чистый участок автодороги возникла на автодороге пгт. Новоайдар – с. Победа.
Бойцы ГСЧС освободили из снежной ловушки 18 граждан, из которых 14 детей, 3 взрослых и 1 водитель. А с помощью троса и автомобиля повышенной проходимости отбуксировали автобус на чистый участок трассы.
Отмечается, что никто из спасенных не пострадал, в медицинской помощи дети не нуждались.
Читайте также:
- На Донбасс надвигается циклон: объявлено штормовое предупреждение
- На Луганщине создано 50 пунктов обогрева
- Полиция просит водителей не выезжать за пределы городов
- Жителей Донбасса предупредили о перебоях с транспортом и светом
- Непогода на Донбассе: открыты пункты обогрева и площадки для автомобилистов (Схема)
- Непогода на Донетчине: транспорт попал в снежные ловушки (Фото)
- На Донетчине непогода добавила спасателям работы (Фото)
- В «ДНР» из-за снежных заносов и непогоды перекрыли ряд автодорог
Комментарии