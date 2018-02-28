Луганщина: Спасатели вызволили из снежной ловушки школьный автобус с детьми (Фото). Новости

Сегодня, 28 февраля, в Новоайдарском районе (Луганская обл.) спасатели освободили школьный автобус с детьми из снежного заноса. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Так, необходимость по освобождению школьного автобуса из снежного заноса на чистый участок автодороги возникла на автодороге пгт. Новоайдар – с. Победа.

Бойцы ГСЧС освободили из снежной ловушки 18 граждан, из которых 14 детей, 3 взрослых и 1 водитель. А с помощью троса и автомобиля повышенной проходимости отбуксировали автобус на чистый участок трассы.

Отмечается, что никто из спасенных не пострадал, в медицинской помощи дети не нуждались.

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