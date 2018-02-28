Миротворцы на Донбассе должны не только развести стороны, – Порошенко. Новости

Миротворческая миссия ООН на Донбассе позволит обеспечить главное – вывод российских войск, прекращение боевых действий и разоружение незаконных вооруженных формирований. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 февраля, в ходе своей пресс-конференции заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Вопрос миротворцев очень сложный. Почти 300 мин было выпущено по нашим Вооруженным Силам за последние 24 часа. Мы не имеем абсолютно никакого безопасного компонента для реализации любых процессов на востоке», – сказал он.

«Невозможно проводить какие бы ни было процессы, когда снайперы, артиллеристы, минометчики, танкисты из Российской Федерации убивают наших воинов. Это никак не замороженная фаза конфликта, это горячая война», – подчеркнул Порошенко.

По его словам, введение миротворческой миссии ООН на Донбасс позволит решить сразу несколько проблем. «Присутствие миротворцев – это не просто разведение сторон, что для нас неприемлемо. Миротворцы должны действовать на всей оккупированной территории. Первое, к чему это приведет, Россия вынуждена будет вывести свои оккупационные войска», – говорит он.

«Второе – миротворцы смогут разоружить незаконные вооруженные формирования. Третье – миротворцы смогут взять под контроль неконтролируемый участок российско-украинской границы и остановить инфильтрацию российских войск, российского вооружения на оккупированную территорию. Четвертое – Украина сможет возобновить свои гуманитарные миссии. И пятое – участие в миротворческой операции не могут принимать страна-агрессор или страны-соседи», – заявил Порошенко.

Как сообщалось ранее, по словам Петра Порошенко, миротворческая миссия ООН должна быть на Донбассе только на приемлемых для Украины условиях, при этом государство оставляет за собой право освобождать неподконтрольные территории военным путем.

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