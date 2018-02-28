Фонд Рината Ахметова – наиболее известный среди благотворительных организаций Украины. Новости

Самой узнаваемой благотворительной организацией в Украине является Фонд Рината Ахметова. По данным социологического исследования «Благотворительность и волонтерство 2017», проведенного компаниями GFK Ukraine и CoreStone. О работе Фонда знает 58% украинцев. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Фонд также входит в тройку лидеров благотворительных организаций Украины по уровню доверия, наряду с Международным комитетом Красного Креста и Обществом Красного Креста в Украине. При этом, важно отметить, что благотворительные программы Фонда Рината Ахметова, направленные на помощь мирным жителям Донбасса, спасение и лечение детей, помощь детям-сиротам, – финансируются одним человеком. Самая масштабная программа Фонда – Гуманитарный штаб Рината Ахметова. На сегодня это крупнейшая гуманитарная миссия в Украине, за период работы которой спасено жизни более 1 млн человек.

«Фонд всегда демонстрировал полную открытость в своей деятельности. Он помогает людям, которые оказались в критических жизненных ситуациях, работая по принципу "помочь здесь и сейчас". И очень важно, что люди доверяют Фонду», – говорит Роман Рубченко, директор Фонда Рината Ахметова.

Социологическое исследование «Благотворительность и волонтерство 2017» проведено компаниями GFK Ukraine и CoreStone. Опрос проходил с 17 января по 6 февраля 2018 года в городах с населением более 50 тыс. человек, участие в нем приняли также эксперты благотворительных организаций.