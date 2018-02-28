Переговоры по Донбассу в «Нормандском формате» продолжаются, – Порошенко. Новости

Переговоры лидеров стран «Нормандской четверки» по Донбассу возможны только после президентских выборов в России. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 февраля, в ходе своей пресс-конференции заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Мы собираемся обговорить этот вопрос на разных уровнях Нормандского формата. В ближайшее время состоится встреча на уровне дипломатических советников. После выборов (в России, – прим.), я надеюсь, нам будет что обсуждать и на высшем уровне», – сказал он.

«Я буду делать все возможное для того, чтобы как можно скорее внедрить миротворцев, потому что это на сегодняшний день единственный вариант, которым можно остановить убийства украинцев, как гражданских, так и военных, и можно восстановить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе. Достаточно для этого, чтобы Россия ушла с оккупированных территорий», – подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось ранее, по словам Петра Порошенко, миротворческая миссия ООН должна быть на Донбассе только на приемлемых для Украины условиях, при этом государство оставляет за собой право освобождать неподконтрольные территории военным путем.

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