Красный крест открыл 4 пункта обогрева на КПВВ . Новости

На Донбассе при поддержке Международного Комитета Красного Креста (МККК) было открыто 4 пункта обогрева в Зайцево, Александровке (Донецкая обл.) и с обеих сторон моста в Станице Луганской (Луганская обл.). Об этом, как передает корреспондент «Донецких новостей», говорится в дайджесте МККК за январь текущего года.

В течение месяца более 43 тыс. человек, в том числе 932 человека с инвалидностью и детей, посетили пункты обогрева Красного Креста с обеих сторон моста в Станице Луганской и получили помощь от волонтеров МККК.

Отмечается, что люди на КПВВ в Станице Луганской получили 18 тыс. порций горячих напитков.

Кроме того, три КПВВ в Марьинке, Березовом и Станице Луганской получили помощь МККК в виде содержания туалетов.