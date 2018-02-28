Порошенко анонсировал возвращение двух украинских заложников из России. Новости

Процесс обмена пленными на Донбассе не замедлился, кроме того, ведутся переговоры на высшем уровне о возвращении украинских заложников из России. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 февраля, в ходе своей пресс-конференции заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Процесс не замедлился, наоборот, вы видели, что до окончания 2017 года нам удалось вернуть домой 74 украинца, некоторые из которых по три года находились в плену», – говорит он.

Ожидать возвращения двух украинцев, удерживаемых в России, можно до конца этой недели. «Это согласовано уже – и миссия, и дата. Думаю, что она не сорвется. Но могу сказать, что это находится в моем приоритете и я этим занимаюсь лично. Могу сказать, что и в России решения принимаются на высшем уровне, по каждому», – продолжил Порошенко.

«Двух человек, которые сейчас содержатся в России, на основании переговоров, которые были проведены, планирую, что нам удастся вернуть до конца недели, может даже в пятницу», – сказал президент.

Читайте также: