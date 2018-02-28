Национальную безопасность в Украине перестроят по стандартам НАТО. Новости

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 28 февраля, подал в Верховную Раду стратегический проект Закона «О национальной безопасности», который разрабатывался по стандартам НАТО. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом глава государства сообщил сегодня в ходе своей пресс-конференции.

«Он много месяцев разрабатывался в тесной координации с нашими партнерами по НАТО. Он предусматривает переход нашего сектора безопасности на стандарты НАТО, внедрение демократического гражданского контроля за армией, правоохранительными органами и спецслужбами», – сказал он.

«Я очень долго колебался, но принял решение, что даже во время войны мы должны принять назначение гражданского министра обороны, разделить позиции Главнокомандующего и начальника Генерального штаба. Сделать ряд огромных реформ для того, чтобы перевести страну на стандарты НАТО и имплементировать нормы, указано в Стратегическом оборонном бюллетене, который был утвержден Указом президента», – добавил Порошенко.

Президент Украины также сообщил, что в его команде сейчас обсуждается предложение закрепить в Конституции курс государства на европейскую и евроатлантическую интеграцию. «Обе идеи, как свидетельствуют опросы, являются консолидирующими, пользуются широкой поддержкой в обществе. Стремление к членству в Евросоюзе и НАТО можно было бы зафиксировать в преамбуле к Конституции, для чего достаточно поддержки двух третей конституционного состава Верховной Рады Украины», – отметил он.

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