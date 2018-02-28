Гройсман рассказал, когда в Украине начнется системное снижение цен на газ. Новости

Сегодня, 28 февраля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в ходе заседания правительства, что в течение нескольких лет Украина выйдет на полное обеспечение собственным газом, что позволит начать системное снижение цен на газ, передает «РБК – Украина».

«Я вижу, что в течение нескольких лет мы выйдем на полное обеспечение собственным газом Украины и это будет означать, что мы начнем системное снижение цен на газ. Это будет правильным шагом. Мы увеличили добычу собственного газа и будем это делать и в 2018, 2019 и 2020 годах», – сказал он.

Также Гройсман подчеркнул, у Украины есть все возможности, чтобы через несколько лет перейти на полную энергонезависимость.

Премьер-министр Украины добавил, что вопрос тарифов и качества коммунальных услуг – один из самых актуальных и его решение – это системная работа центральной и местной власти. «Правильные меры по энергосбережению могут снизить (коммунальные – ред.) счета в 2-3 раза. Ключевой вопрос – сколько мы потребляем тепла, и вопрос энергоэффективности выходит здесь на передний план. Котельные должны быть современными и высокоэффективными, трубы к домам – заменены и изолированы, чтобы они не грели землю и воздух. В домах нужно утеплить стены, установить окна, индивидуальные пункты, которые не допускают потерь тепла. Это вопрос регулирования и потребления и ответственность за это несет местная власть», – сказал Гройсман.

Напомним, по словам премьер-министра, сейчас в Украине падение добычи газа остановили и перешли к росту.

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