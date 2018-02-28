Адвокаты на Донетчине создали сеть аптек, где продавали наркотические средства. Новости

Сегодня, 28 февраля, по итогам спецоперации в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного приобретения, хранения, а также незаконного сбыта наркотических средств, двум задержанным адвокатам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 307 УК Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко.

В связи со статусом задержанных и в соответствии с требованиями Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» Бондаренко лично сообщил адвокатам о подозрении.

«27 февраля, в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного приобретения, хранения, а также незаконного сбыта наркотических средств, сотрудниками прокуратуры Донецкой области совместно с работниками ГУ полиции в Донецкой области задокументирован факт незаконной продажи наркотических средств в аптеках городов Мариуполя и Краматорска.

Проведено: 23 обыска (10 из них в аптеках).

Изъято: более 16 тыс. таблеток, наличные, документация и «черная» бухгалтерия.

Установлено, что владельцами большинства аптек являются адвокаты. Они создали на территории Мариуполя сеть аптечных учреждений, через которые, имитируя законную фармацевтическую деятельность, наладили незаконный сбыт наркотических средств – препаратов кодеина», – сообщил Бондаренко.

Он также уточнил, что владельцы аптек на работу устроили 11 провизоров в возрасте от 29 до 69 лет, которым заранее было сообщено о том, что они будут торговать препаратами кодеина и то, что заработная плата будет зависеть именно от количества реализованных препаратов.

По его словам, другим организатором незаконного бизнеса стал 42-летний житель Краматорска, который работал по той же схеме. «Во время проведения обысков в аптеках были зафиксированы неоднократные обращения "клиентов" с желанием приобрести лекарственные препараты с содержанием кодеина, оборот которых ограничен законом», – уточнил прокурор.

Всего в рамках спецоперации в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 10 человек, в том числе организаторы – владельцы аптек. Извещены о подозрении и направлено ходатайство в суд для избрания меры пресечения – содержание под стражей.

Сейчас деятельность указанных аптек прекращена.

Ранее сообщалось, что вчера, 27 февраля, в Донецкой области начата спецоперация по ликвидации поставки и сбыта наркотических средств в форме лекарственных препаратов в ряде аптек Донецкой области.

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