В Мариуполе планируют перевести 90% детей из интернатов в семьи. Новости

Сегодня, 28 февраля в Мариуполе (Донецкая обл.) на сессии городского совета депутаты утвердили целевую программу «Большая семья» на 2018-2022 годы.

Как сообщила начальник управления «Служба по делам детей» городского совета Наталья Красильникова, программа направлена на реализацию права детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, на воспитание и развитие в семье и осуществление комплексной поддержки детей и семей в сложных жизненных обстоятельствах. А также данный проект обеспечивает социальную защиту детских домов семейного типа (ДДСТ).

По ее словам, программа предусматривает популяризацию усыновления и расширение сети ДДСТ, приемных семей. Красильникова подчеркнула, что программа предусматривает внедрение в Мариуполе сервисов, которые позволят уйти от учреждений интернатного типа. Для выполнения этой цели в программе предложено создание патронатных семей с постоянной поддержкой их функционирования. Программа предусматривает подготовку потенциальных кандидатов в опекуны и усыновители. Для этого будут организованы постоянно действующие курсы. Также предусматривается подготовить квалифицированные кадры, которые будут поддерживать приемные семьи, патронатные семьи и ДДСТ.

В программу «Большая семья» входит обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и выпускников интернатов, которые состоят на квартирном учете. Общий бюджет программы составляет 60 млн грн. Из них 51 млн – это средства городского бюджета и 9 млн – привлеченные средства.

«Реализация программы "Большая семья" позволит достичь стратегического показателя определения детей со статусом на семейные формы воспитания на 90%, что предусмотрено стратегией развития Мариуполя», – заявила Наталья Красильникова.

Источник: MRPL.city

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