НВФ из минометов обстреляли поселок на Донетчине. Новости

Вчера вечером, 27 февраля, зафиксирован обстрел мирного поселка городского типа Луганское (Донецкая обл.). Незаконные вооруженные формирования выпустили более 15 снарядов из минометов калибров 120 и 82 мм. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

По его словам, с около 5 утра, в течение полутора часов, противник выпустил по позициям защитников Луганского более 20 снарядов из минометов калибра 120 мм, сопровождая обстрелы огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вследствие вражеских обстрелов один защитник Украины был ранен. Военнослужащий доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья защитника – средней тяжести.

Уточняется, что в подавляющем большинстве случаев военнослужащие ВС Украины открывали адекватный огонь в ответ из не запрещенного Минскими договоренностями штатного пехотного вооружения.