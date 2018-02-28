В Мариуполе определились, как будут выделять землю участникам АТО. Новости

Сегодня, 28 февраля, в Мариуполе (Донецкая обл.) депутаты на очередной сессии единогласно поддержали Положение о порядке распределения земельных участков для передачи их бесплатно в собственность лицам – участникам боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Теперь есть понятный алгоритм, исключающий любые махинации и спекуляции с земельными участками», – отмечают в пресс-службе.

По словам начальника управления земельных отношений Дмитрия Титова, в документе прописана конкретная последовательность выделения земельных участков. Первоочередное право получения земли будет у участников АТО, которые подпадают под 9 критериев в такой последовательности: семьи погибшего участника АТО, военные с инвалидностью, которые получили звание «Герой Украины», награжденные государственными наградами, семьи участников боевых действий с тремя и более несовершеннолетними детьми, военные-внутренне перемещенные лица, которые временно утратили трудоспособность, затем участники боевых действий, зарегистрированные в Мариуполе и не зарегистрированные.

Будет создана комиссия, в которую войдут представители депутатского корпуса, ВСУ, Национальной полиции и гвардии, воинских частей и военкоматов, структурных подразделений горсовета.

Комиссия будет рекомендовать претендентов на земельные участки, а утверждать окончательный список будут решением исполкома городского совета.

Читайте также: