В Мариуполе определились, как будут выделять землю участникам АТО. Новости

Сегодня, 28 февраля, в Мариуполе (Донецкая обл.) депутаты на очередной сессии единогласно поддержали Положение о порядке распределения земельных участков для передачи их бесплатно в собственность лицам – участникам боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
«Теперь есть понятный алгоритм, исключающий любые махинации и спекуляции с земельными участками», – отмечают в пресс-службе.
По словам начальника управления земельных отношений Дмитрия Титова, в документе прописана конкретная последовательность выделения земельных участков. Первоочередное право получения земли будет у участников АТО, которые подпадают под 9 критериев в такой последовательности: семьи погибшего участника АТО, военные с инвалидностью, которые получили звание «Герой Украины», награжденные государственными наградами, семьи участников боевых действий с тремя и более несовершеннолетними детьми, военные-внутренне перемещенные лица, которые временно утратили трудоспособность, затем участники боевых действий, зарегистрированные в Мариуполе и не зарегистрированные.
Будет создана комиссия, в которую войдут представители депутатского корпуса, ВСУ, Национальной полиции и гвардии, воинских частей и военкоматов, структурных подразделений горсовета.
Комиссия будет рекомендовать претендентов на земельные участки, а утверждать окончательный список будут решением исполкома городского совета.
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