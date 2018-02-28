Взимание налогов с пенсий признано незаконным. Новости

Конституционный суд признал неконституционным закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы». Об этом сегодня, 28 февраля, сообщил отдел коммуникаций Конституционного Суда Украины и правового мониторинга.

Решение было принято по конституционным представлениям 48 народных депутатов Украины.

Как отмечается в решении, в сфере пенсионного обеспечения справедливым должен признаваться такой подход законодателя, при котором обеспечивается пропорциональное соотношение между страховыми взносами и назначенным размером пенсионных выплат, а застрахованное лицо может беспрепятственно реализовать свое право на пенсию в полном объеме. «В законодательстве о пенсионном обеспечении в Украине такое соотношение достигается установлением зависимости размера пенсии от продолжительности страхового стажа и размера заработной платы (дохода) застрахованного лица. Именно поэтому введение ее налогообложения, начиная с определенного ее размера, по мнению Конституционного Суда Украины, нарушает справедливый подход к установлению пенсии, так как приводит к уменьшению ее фактического размера, который устанавливается с учетом соотношения между длительностью страхового стажа и размером заработной платы (дохода) застрахованного лица», – говорится в сообщении.

Конституционный Суд Украины также констатировал, что после введения в законодательстве Украины по 1 июля 2014 налогообложения пенсий в течение двух лет Верховная Рада Украины трижды вносила изменения. При таких обстоятельствах лица, имеющие право на пенсионные выплаты, объективно не могли быть уверенными в своих правомерных ожиданиях относительно стабильности правового регулирования в этой сфере. Следовательно, установление Верховной Радой Украины в законодательстве Украины налогообложения пенсий и изменения суммы, с которой начинается такое налогообложения, противоречит таким элементам конституционного принципа верховенства права, как правовая определенность, правовая предсказуемость, правомерны ожидания и справедливости.

«Положения абзаца первого подпункта 164.2.19 пункта 164.2 статьи 164 Налогового кодекса Украины, признано неконституционным, и теряет силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения», – говорится в сообщении.