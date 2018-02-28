В деле экс-мэра Славянска произошел отвод уже девятого состава суда. Новости

Коллегия Октябрьского районного суда Харькова, рассматривающая дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, удовлетворила отвод, заявленный защитниками Штепы председательствующему коллегии Денису Чижиченко и запасному судье Наталье Васильевой. Об этом говорится в определении суда, сообщает «Интерфакс – Украина».

«Судебная коллегия определила: заявление защитников Тананакина, Марченко, Шадрина об отводе председательствующего судьи Чижиченко и запасной судьи Васильевой удовлетворить. Отвести председательствующего судью Чижиченко и запасную судью Васильеву от участия в рассмотрении уголовного производства», – говорится в определении суда.

Согласно документу, материалы дела должны быть переданы в канцелярию суда для проведения повторного автоматического распределения. Определение обжалованию не подлежит.

По словам адвоката Штепы Александра Тананакина, это отвод уже девятого состава суда.

Напомним, Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Первоначально ее дело слушалось в Червонозаводском суде Харькова, сама подсудимая не признает своей вины.

26 января 2016 года председательствующий судья Виктор Ежов взял самоотвод, в отношении него открыто уголовное производство по факту содействия террористической деятельности.

27 января из-за отсутствия должного количества судей в Червонозаводском райсуде Харькова дело Штепы было передано в Апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности другому суду. 2 февраля апелляционный суд назначил новым местом рассмотрения дела Штепы Коминтерновский райсуд Харькова.

12 мая коллегия судей Коминтерновского райсуда Харькова взяли самоотвод. Рассмотрение вопроса передали в Ленинский райсуд Харькова, где дело Штепы должно слушаться с начала уже в четвертый раз.

Неле Штепе после заседания, которое состоялось в режиме онлайн, изменили место пребывания в Харьковском СИЗО.

Штепа внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ ей предлагала участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

Также она заявила, что по освобождению из СИЗО продолжит политическую деятельность, и намерена баллотироваться на ближайших выборах мэра Славянска и президента Украины. Ближайшими своими конкурентами на пост главы государства она видит Надежду Савченко и Юлию Тимошенко.

20 сентября на очередном заседании в Харькове суд по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы рассмотрел вопрос о продлении обвиняемой меры пресечения. В итоге ее освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Изначально к экс-мэру Славянска Неле Штепе для контроля за ее передвижением приставили двух полицейских, а позднее на Штепу надели электронный браслет. Вечером 24 сентября браслет сломался.

Напомним, 11 января в Ленинском райсуде сразу две коллегии судей, выбранных с помощью компьютера в базе данных этого суда, заявили о самоотводе, ссылаясь на давление прокуратуры. После объявления об очередном самоотводе судей Штепа уехала в Славянск и, по словам адвоката, не собирается нарушать режим пребывания.

15 января адвокат экс-мэра Славянска сообщил, что избранная мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с использованием электронного браслета закончилась 13 января.

Как сообщалось, в Октябрьском райсуде Харькова должно начаться пятое рассмотрение дела в отношении Нели Штепы с самого начала. Позднее стало известно, что 22 января, коллегия Октябрьского районного суда города Харькова, которой было распределено дело в отношении Нели Штепы, удовлетворила самоотвод председательствующего Владимира Курило, заявленный в ходе подготовительного заседания.

Новым председательствующим коллегии Октябрьского райсуда Харькова по делу Н.Штепы стал Денис Чижиченко. Подготовительное заседание было назначено на 7 февраля. Но оно не состоялось, поскольку не явилась обвиняемая.

Читайте также: