Когда и где может состояться разведение сил и средств на Луганщине. Новости

В Луганской области, в районе Станицы Луганской, 5 марта 2018 года может произойти разведения сил и средств сторон от линии разграничения при условии соблюдения режима тишины, как это предусмотрено соответствующим рамочным решением ТКГ. Об этом сегодня, 28 февраля, по итогам переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в этой группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Мы настаиваем на выполнении ранее достигнутых в рамках Минского процесса договоренностей, в частности, что касается соблюдения линии разграничения, установленной Меморандумом от 19 сентября 2014 года; создание безопасности зоны вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы; демилитаризации Кальмиусского, Новоазовского, Саханки, Кумачово», – написала она.

Олифер отметила, что невыполнение этих соглашений со стороны РФ/ОРДЛО* ведет к системному срыву ранее достигнутых договоренностей относительно режима тишины. «Также отсутствие указаний руководства РФ по режиму тишины не способствует нормализации ситуации на Донбассе», – подчеркнула она.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей