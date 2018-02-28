На окраине Донецка брошенную машину начали разбирать на запчасти. Новости

В поселке Донецк–Северный уже несколько дней возле дороги стоит автомобиль ВАЗ 2106, который начали разбирать на запчасти. Об этом сегодня, 28 февраля, пишут пользователи соцсетей.
«На Донецк - Северном уже пару дней шестерка стоит возле дороги. Потихоньку начали разбирать», – пишут горожане.
Они высказывают удивление тем, что находятся те, кто снял колеса с автомобиля, ведь из этого поселка из-за обстрелов практически выехали все жители.
- Dima: «Там разве еще есть кому разбирать?»;
- Sergey: «Цыганва»;
- Vladislav: «Там уже цыганей нет, там только вояки».
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