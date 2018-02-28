На окраине Донецка брошенную машину начали разбирать на запчасти. Новости

В поселке Донецк–Северный уже несколько дней возле дороги стоит автомобиль ВАЗ 2106, который начали разбирать на запчасти. Об этом сегодня, 28 февраля, пишут пользователи соцсетей.

«На Донецк - Северном уже пару дней шестерка стоит возле дороги. Потихоньку начали разбирать», – пишут горожане.

Они высказывают удивление тем, что находятся те, кто снял колеса с автомобиля, ведь из этого поселка из-за обстрелов практически выехали все жители.