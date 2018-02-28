Население Донбасса сократилось на 71 тысячу человек. Новости

На Донбассе продолжает сокращаться численность населения. В течение 2017 года количество жителей Донецкой области уменьшилось на более чем 43 тыс. человек, а Луганской – на более чем 27 тыс. человек*. Об этом свидетельствуют объединенные данные главных управлений статистики в Донецкой и Луганской областях.

Так, по состоянию на 1 января 2018 года численность населения Донецкой области составила 4 млн 200 тыс. 500 человек. В течение 2017 года число жителей уменьшилось на 43 тыс. 600 человек, в том числе вследствие естественного сокращения на 19 тыс. 700 человек и на 23 тыс. 900 человек – за счет миграционного сокращения (разница между количеством прибывших в область и количеством выбывших за ее пределы).

Кроме того, согласно статистическим данным, в 2017 году в области родились 17 тыс. 700 детей. Также, за этот период зарегистрировано 37 тыс. 400 человек умерших.

В то же время, численность населения в Луганской области, по состоянию на 1 января 2018 года, составила 2 млн 167 тыс. 802 человека. В течение 2017 года количество жителей сократилось на 27 тыс. 488 человек, в том числе, за счет естественного сокращения на 8 тыс. 341 человека и за счет миграции – на 19 тыс. 147 человек.

Также, по информации ведомства, за этот период на Луганщине родились 5 тыс. 973 ребенка. В течение этого времени зарегистрировано 14 тыс. 314 умерших, среди которых – 56 детей.

Отмечается, что приведенная информация сформирована на основании административных данных о государственной регистрации рождения и смерти, и об изменении регистрации места жительства.

Напомним, в период с января по октябрь 2017 года количество жителей Донецкой области уменьшилось более чем на 38 тыс. человек, а Луганской – более чем на 25 тыс. человек*.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 декабря 2017 года в Украине (без учета аннексированного Крыма) проживало 42 млн 403 тыс. человек. Отмечается, что смертность превышает рождаемость: на 100 умерших приходится 64 новорожденных*.

*Статистические данные приведены без учета части зоны проведения антитеррористической операции.

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